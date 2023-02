INretail: Mannenmode zorgt voor omzetgroei in 2022

De modesector noteert een omzetgroei van 14 procent in 2022. De omzet in de schoenenbranche groeit met 12 procent. Herenkleding en -schoenen bleken in 2022 het meest in trek, schrijft INretail in een persbericht.

De grootste omzetstijgingen zijn te zien in het herensegment. Zo stijgt de omzet in herenkleding met 19 procent, schrijft INretail. Dames- en kinderkleding zien ook een groei van 12 procent en 10 procent.

Ook in de schoenenmarkt lijken heren meer behoefte te hebben aan een nieuw paar. De grootste omzetstijging wordt gerealiseerd door herenschoenen. Daar stijgt de omzet met 12 procent, gevolgd door het dames- het kindersegment die beide een stijging van zes procent noteren. Heren lijken een inhaalslag te slaan na een lange fase van thuiswerken door de pandemie met minder aandacht voor kleding en schoeisel.

In totaal noteren modewinkels twintig procent meer omzet in 2022 dan een jaar eerder. Bij schoenenwinkels is dat zelfs 26 procent. Online winkels doen het minder goed en zien een omzetdaling van 16 procent in de mode en 12 procent in schoenen. Consumenten geven aan per aankoop gemiddeld drie procent meer uit te geven in de modesector en in de schoenenbranche ongeveer hetzelfde als een jaar eerder, aldus INretail.