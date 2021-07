INretail: omzet winkels binnenstad loopt vijftig procent achter

De omzet van winkels in binnensteden loopt na een halfjaar nog de helft achter vergeleken met dezelfde periode in 2019, dat meldt brancheorganisatie INretail via een persbericht. De brancheorganisatie roept de overheid op de economische vitaliteit van centra te bewaken.

De brancheorganisatie analyseert wekelijks dertien grote steden met de binnenstadmonitor. Volgen INretail is de variatie in gemiddelde omzetontwikkeling divers. Zo loopt de omzet van 37 procent in Amsterdam tot 63 procent in Almere, zo is te lezen. Er was pas een stijging in omzetten te zien toen coronamaatregelen werden opgeheven. Op 28 april 2021 heropenden de winkels en bezocht gemiddeld 69 procent winkelbezoekers opnieuw de binnenstad. Zo’n 31 procent, vergeleken met 2019, is nog steeds niet teruggekeerd.

Een van de problemen is de leegstand in de binnenstad. Hierdoor blijven bezoekers weg. INretail roept daarom gemeenten op met lokale partners en ondernemers plannen te maken. Daarnaast heeft het kabinet 100 miljoen euro gereserveerd om winkelgebieden te verbeteren en leegstand aan te pakken.