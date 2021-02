INretail op 15 februari in debat met vier politieke partijen over de toekomst van retail

De detailhandel staat onder hoge druk en heeft dringend behoefte aan perspectief, ziet INretail. Daarom organiseert de brancheorganisatie op 15 februari het Nationaal Retail Debat met de politieke partijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA, zo is te lezen in een persbericht. Tijdens het debat komen thema’s aan bod als de herstel en vernieuwing van de retail na corona, verduurzaming, digitalisering en het stimuleren van ondernemerschap in het algemeen. Het debat vindt plaats bij INretail in Zeist en wordt online live uitgezonden.

“De retail is vrijwel de grootste werkgever van het land. Gezonde winkels zijn een nationaal belang,” zo staat in het persbericht. Na de verkiezingen dragen kabinet en Tweede Kamer de verantwoordelijkheid om met een passende aanpak de non-food retail te helpen herstellen van de enorme schade die nu wordt opgelopen.” De vraag die in het debat centraal staat is: wat heeft de retail nodig, en hoe gaan Tweede Kamerleden zich hier na de verkiezingen voor inzetten?

Het debat, zo schrijft INretail, zal tevens de aftrap zijn van een bredere campagne om de belangen van de retail onder de aandacht te brengen. Zo worden er bezoeken gepland van politici aan ondernemers met non-foodwinkels, wordt er een verkiezingswijzer voor ondernemers in de retail ontwikkeld.

Het debat vindt plaats op 15 februari van 18.00 tot 19.00. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van INretail.