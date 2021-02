INretail pleit voor heropening winkels op 3 maart om faillissementen te voorkomen

Brancheorganisatie INretail maakt zich hard voor de heropening van winkels op 3 maart. De organisatie houdt namelijk rekening met een snelle stijging van het aantal faillissementen de komende periode die alleen een halt toegeroepen kan worden door een heropening, zo is te lezen in een persbericht.

Uit een onderzoek onder 1200 ondernemers met winkels blijkt dat 72 procent extreem bezorgd is over de toekomst. Vanaf woensdag deze week is het voor winkels toegestaan click & collect aan te bieden, maar geen enkele ondernemer verwacht hierdoor omzetherstel te bereiken, zo blijkt uit een eerdere flitspeiling. Het afhalen van bestellingen van de winkel brengt hoogstens twintig procent extra omzet met zich mee, zo blijkt uit de peiling.

INretail meldt op basis van cijfers dat 77 procent van de modewinkels in januari te maken had met een omzetdaling tussen de 60 tot 100 procent.