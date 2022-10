INretail roept huurders winkelpanden op: limiteer jaarlijkse huurindexatie tot vijf procent

INretail roept huurders op met pandeigenaren af te spreken dat de huur op jaarbasis niet meer dan vijf procent verhoogd zal worden, zo deelt de brancheorganisatie mee in een persbericht. Met het initiatief hoopt INretail de stijgende huren van winkelpanden de kop in te drukken. De organisatie heeft een ‘modelbrief’ opgesteld om huurders te helpen deze dialoog te starten.

De winkelstructuur staat volgens hen momenteel zwaar onder druk omdat huurders van winkelpanden onderworpen zouden worden aan automatische, op inflatie gebaseerde indexaties die in de huurcontracten vermeldt staan. “Bij ‘normale’ inflatiecijfers van enkele procenten was dat geen probleem, maar de huidige extreme inflatie zorgt voor buitensporige huurprijsaanpassingen. Verhogingen tot bijna vijftien procent staan niet in verhouding tot stijgende kosten bij verhuurders en zijn onredelijk”, aldus INretail in het persbericht.

INretail zegt ervan uit te gaan dat verhuurders inzien dat er ook voor henzelf belang is bij het beperken van de huurindexeringen. Zo kijken verhuurders die hoge huurstijgingen doorvoeren volgens INretail ‘niet vooruit’. “Voor leegstaande winkels vind je in de huidige markt niet snel nieuwe huurders.”

Eerder dit jaar benadrukte INretail al het risico dat huurders van winkelpanden volgens de huidige huurindexeringen in het klimaat van hoge inflatie dubbel belast worden. Volgens de op algehele inflatie gebaseerde huurindexering worden namelijk ook de energiekosten meegerekend. Het percentage waarin deze stijgen, wordt gereflecteerd in de stijging van huurprijzen. Echter, zijn het huurders die de energieprijzen van de duurder wordende huurpanden betalen. Hun kosten worden volgens INretail daarom onterecht dubbelop verhoogd tijdens de huidige energiecrisis. INretail riep destijds op tot huurindexering op basis van kerninflatie. Deze telt de prijsstijgingen van sterk in prijs schommelende producten, zoals energie en voedingsmiddelen, niet mee.