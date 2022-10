INretail: “Schakel sfeerverlichting uur na sluitingstijd uit”

Wel of geen sfeerverlichting, dat lijkt de vraag van dit feestdagenseizoen te worden. Brancheorganisatie INretail roept op de sfeerverlichting deze winter een uur na de sluitingstijd van winkels uit te schakelen, zo blijkt uit een persbericht.

“Het winkelend publiek en iedereen die wil genieten van de feestelijk verlichte winkelgebieden merken op die wijze niets van de forse energiebesparing die ‘s nachts gerealiseerd wordt,” aldus de organisatie. INretail benadrukt daarnaast dat gemeenten er ook voor moeten zorgen dat de reguliere verlichting in winkelstraten en andere openbare ruimten in orde is. “Mensen moeten zich veilig voelen en goed werkende straatverlichting speelt daarbij een hele belangrijke rol.”

Met de stijgende energieprijzen kijken zowel consumenten als bedrijven naar het besparen van energie. Lees maandag een uitgebreider stuk over energie besparen in de retail.