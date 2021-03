INretail trekt opnieuw aan bel: Persoonlijk faillissement dreigt voor duizenden ondernemers

Brancheorganisatie INretail luidt opnieuw het alarm: Bij duizenden ondernemers met een non-food winkel dreigt een persoonlijk faillissement. Dit meldt de organisatie op basis van een peiling.

Meer dan de helft van ondernemers uit de peiling zijn persoonlijk aansprakelijk als het tot een faillissement komt. Dit komt door de rechtsvorm van het bedrijf. Nu de financiële reserves opraken, de steun van de overheid niet snel genoeg wordt uitbetaald en er weinig coulance is vanuit banken, staan retailers met hun rug tegen de muur, aldus INretail. Uit de peiling van de organisatie blijkt dat 43 procent van de retailers uiterlijk eind maart geld nodig heeft om te kunnen overleven.

“Het horrorscenario van een golf aan persoonlijke faillissementen is reëel nu ondernemers met hun rug tegen de muur staan. Hulp van de overheid en meer coulance van banken is keihard nodig om te voorkomen dat ondernemers buiten hun schuld om straks jarenlang in de schuldsanering zitten,” aldus het persbericht van INretail.

INretail pleit al sinds de sluiting van de winkels voor de volledige heropening. Bij niet-essentiële retail is nu click&collect en winkelen op afspraak mogelijk, maar een volledige heropening is de enige manier om het omzetverlies tegen te gaan. De organisatie stapte al naar de rechter, maar ving bot. INretail is tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gegaan. Er is nog geen duidelijk perspectief wanneer niet-essentiële winkels de deuren weer mogen openen.