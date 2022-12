INretail waarschuwt: ‘Genadeloze huurstijging onbetaalbaar voor winkels’

Brancheorganisatie INretail spreekt zich uit over de huurverhoging die veel retailer staat te wachten per januari. “De ongekend hoge inflatie raakt huurders van een winkelpand steeds genadelozer,” zo is te lezen in een persbericht. De organisatie meldt dat duizenden ondernemers per januari te maken krijgen met een huurverhoging van ruim 14 procent.

INretail ziet graag dat de overheid een standpunt inneemt. De organisatie roept de ministeries Economische en Binnenlandse zaken op om zich uit te spreken over de situatie. “Winkels staan onder zware druk. Het past niet als één partij extreem profiteert van een onredelijke huurindexatie die de ander als een mokerslag treft. In ons land hebben we geweldige winkelstraten en -centra. Mensen komen er graag en dit moeten we zo houden. Daarom past een oproep van de overheid aan vastgoedpartijen om oog te hebben voor de aantrekkingskracht van vitale winkelgebieden en huurstijgingen redelijk te houden,” aldus INretail.

In huurcontracten is vaak afgesproken dat de huurprijzen geïndexeerd kunnen worden. Bij het bepalen van de huurprijsindex wordt meestal gebruik gemaakt van jaarlijkse indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, aldus INretail. Deze indexcijfers worden volgens de organisatie verkeerd berekend door te hoog ingeschatte energietarieven - dit is het CBS aan het herstellen maar het duurt nog enkele maanden voordat deze herberekening klaar is. “Ondernemers worden qua energielasten nu dubbel gepakt. Ze betalen de energierekening voor de winkel al via de eigen meter en nog een keer via de huurindexering. Daar gaat het mis, de energiefactor moet eruit.”

