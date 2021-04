INretail wil zo snel mogelijk af van winkelen op afspraak, winkelen over de grens op de loer

Beeld: FashionUnited

Brancheorganisatie INretail roept het kabinet op winkels zo snel mogelijk normaal open te laten gaan, zo luidt het persbericht. Winkeliers zien klanten vaker niet opdagen op de gereserveerde tijdstippen en de reserveringen worden op Marktplaats aangeboden.

Uit onderzoek van INretail blijkt dat de helft van de te reserveren tijdstippen open blijft staan en gemiddeld 20 procent van de afspraken niet komt opdagen. Het aantal wat niet op komt dagen stijgt, wat ervoor zorgt dat de spontane klanten aan de deur teleurgesteld moeten worden en niet mogen winkelen. “Extreem is het voorbeeld van een winkelier die alle afspraken op dezelfde dag niet door zag gaan en zo geen omzet had. Achteraf bleken alle reserveringen afkomstig van hetzelfde IP-internetadres. Ondernemers worden zo kapot gemaakt”, meldt INretail in het persbericht.

Daarnaast ontstaat er handel in reserveringstijden voor populaire winkels op verschillende online platformen. Op 14 april 2021 kwam het nieuws naar buiten dat de verkoop van winkelreserveringen voor Primark massaal in omloop zijn. Een blik op het afsprakensysteem van verschillende Primark-filialen laat zien dat de alle winkelmomenten volgeboekt zijn, meldt RTL Nieuws. Het nieuwsmedium bekeek drie Facebookgroepen waarin tientallen oproepen werden geplaatst. De afspraken die te koop worden aangeboden, worden echter wel vaak door de beheerder verwijderd. Daarnaast doken er verschillende advertenties op Marktplaats op waar de reserveringen zelfs voor 25 euro werden aangeboden. “Mensen verdienen hier geld mee, terwijl de winkel zelf door alle regels zwaar verlies lijdt”, aldus INretail in het persbericht.

Zoals het er nu uitziet gaan in België de niet-essentiële winkels per 26 april 2021 volledig open. De brancheorganisatie voorspelt in het persbericht dat het zuiden van Nederland massaal over de grens zal gaan winkelen: “Je kunt het uittekenen. Met een lang weekend op komst vanwege koningsdag en alle winkelbeperkingen in eigen land is het logisch bij de zuiderburen te gaan shoppen. Hoe langer hier onnodige strenge winkelbeperkingen gelden, hoe meer ondernemers verdwijnen en banen verloren gaan.”