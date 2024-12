Inspiratie en verwondering: Een kijkje bij kerstetalages wereldwijd

Met de kerst in aantocht heeft FashionUnited de beste feestelijke etalages van dit jaar samengebracht, van Sir Paul Smith's overname bij Claridge's in Londen tot Selfridges' maximalistische interpretatie van de feestdagen, Saks Fifth Avenue's schitterende showcase ter ere van hun 100-jarig jubileum in New York, Fenwick's 12 Dagen van Kerstmis in Newcastle, Dior's adembenemende kerstboom in Toronto en Gucci's statement sneeuwbolinstallatie in Miami.

Londen: Claridge's Kerstboom 2024 ontworpen door Paul Smith

Het iconische hotel Claridge's is uitgegroeid tot een feestelijk middelpunt voor de feestdagen in Londen dankzij de kerstbomen die worden ontworpen door beroemde namen, waaronder Karl Lagerfeld, Christopher Bailey en Alber Elbaz. Voor 2024 werkt het hotel samen met de Britse ontwerper Sir Paul Smith, die een 6 meter hoge kerstboom ontwierp die in een kenmerkende gestreepte ton staat, versierd met kleurrijke Paul Smith kerstballen, linten en meer dan 100 op maat gemaakte vogelhuisjes.

Claridge's Kerstboom 2024 ontworpen door Paul Smith Credits: Claridge's

Smith werkte samen met de Britse kunstenaar Nik Ramage, die een serie mechanische vogelhuisjes maakte, allemaal met een speelse Paul Smith-twist, met daken versierd met speelkaarten, postzegels en dobbelstenen, en ontwerpstudio Studiomama heeft een reeks van hun eigenzinnige 'Off Cut Creatures' gemaakt om rond de voet van de boom te plaatsen.

Daarnaast geurt Paul Smith's feestelijke 'Merrymaker'-geur de lobby en wordt er de hele dag door vogelgezang vanuit de boom geprojecteerd om gasten te verwelkomen. Smith heeft zelfs de hotellobby omgetoverd tot zijn woonkamer, met een geometrisch Paul Smith-streeptapijt van The Rug Company en herstoffeerde Maharam by Paul Smith-stoffen rond de open haard.

Smith heeft ook zijn speelsheid aan het hotel toegevoegd met een 'Paul's Pick n Mix'-trolley, waar gasten van kunnen genieten.

Claridge's Kerstboom 2024 ontworpen door Paul Smith Credits: Claridge's

Over de samenwerking zei Smith: "Mijn vrouw Pauline en ik verblijven en dineren al jaren bij Claridge's. We hebben zoveel speciale momenten zoals Kerstmis en Nieuwjaar in het hotel doorgebracht met onze kleinkinderen, dus het is vaak een familie-aangelegenheid.

“Het is een grote eer om gevraagd te worden om de kerstboom van dit jaar te creëren en het is iets waarvan ik hoop dat mensen ervan zullen genieten en het fascinerend en leuk zullen vinden. Bij het ontwerpen van de boom van dit jaar dacht ik automatisch aan een vogelhuisje, vriendelijk en optimistisch, een symbool van thuis dat de gastvrije geest van Claridge's weerspiegelt.”

Saks feestdagenetalages 2024 Credits: Saks by Luis Guillén

New York: Saks Fifth Avenue viert 100-jarig jubileum

Saks Fifth Avenue viert het 100-jarig jubileum van het vlaggenschipwinkel met schitterende etalages die het beste van luxe mode laten zien, omlijst door een elegant verlichte gevel en glinsterende slingers om de structurele grandeur van het monumentale gebouw te benadrukken.

De feestdagenetalages, die te zien zijn tot 5 januari, zijn ontworpen om de "zintuigen en verbeelding" van de klant te prikkelen met opvallende mode van Prada, Oscar de la Renta, Valentino, Loewe, Carolina Herrera, Thom Browne, Erdem en Willy Chavarria, geplaatst in een ijzig winterwonderland met oversized sneeuwvlokken, dichroïsch vinyl en zilveren reflecterende vloeren om het vakmanschap en de versieringen van de getoonde stijlen te vergroten.

Saks feestdagenetalages 2024 Credits: Saks by Luis Guillén

Emily Essner, chief marketing officer bij Saks, zei: “De feestdagen zijn een speciale en belangrijke tijd voor Saks en we zijn verheugd om onze feestdagenetalages te presenteren, die erop gericht zijn klanten te inspireren met een aantrekkelijk modeverhaal.

“Als toonagevende luxe bestemming, en in ons 100ste jaar, zijn we gefocust op het leveren van een memorabele winkelervaring voor de feestdagen en het verspreiden van vreugde door middel van nieuwe, alleen-bij-Saks-aanbiedingen en een deskundig samengesteld assortiment van de meest gewilde merken in de mode.”

Toronto: Christian Dior Parfums verlicht het Distillery Winter Village 2024

Het Distillery Winter Village in Toronto, Canada, werkt deze feestdagen samen met Christian Dior Parfums. Centraal staat een majestueuze, 17 meter hoge zilverspar, versierd met gouden feestmotieven, speciaal voor Dior ontworpen door de Italiaanse kunstenaar Pietro Ruffo, waaronder een stralend zon-sterrenmeesterwerk.

De boom, waarvan de vervaardiging naar schatting meer dan 4.000 uur heeft gekost, is voorzien van meer dan 70.000 schitterende lichtjes en 1.000 speciaal gemaakte 3D-decoraties en ornamenten in de vorm van Dior-parfumflesjes. Het geheel is een uitnodiging om "te genieten van een magische, oneindige winter".

Het Distillery Winter Village in Toronto, Canada Credits: The Distillery Winter Village

Rik Ocvirk, vice-president van The Distillery Restaurants Corp. en directeur van experiences en events, zegt: "We zijn verheugd bezoekers weer te verwelkomen op Toronto's belangrijkste openlucht kerstmarkt, The Distillery Winter Village. Van de adembenemende, fotogenieke kerstboom tot bijzondere ervaringen die onze gezamenlijke feestvreugde vieren, meer dan 50 seizoenskraampjes met tientallen eetgelegenheden en feestelijk gedecoreerde buitenbars: dit jaar draait alles om het creëren van herinneringen en momenten die je nergens anders vindt."

Feestelijke Gucci sneeuwbolinstallatie Credits: Gucci

Miami: Gucci onthult feestelijke sneeuwbol

Voor de feestdagen in Miami, VS, heeft Gucci een meeslepende installatie gelanceerd, geïnspireerd door betoverende sneeuwbollen. Op de Sweet Bird North Plaza in Miami's Design District brengt Gucci, tot 7 januari, een ode aan zijn reis-geïnspireerde erfgoed.

In het hart van deze creatie ligt een knipoog naar de beginjaren van oprichter Guccio Gucci als piccolo in The Savoy Hotel in Londen, waar hij voor het eerst in aanraking kwam met de bagage die later de inspiratie zou vormen voor de oprichting van zijn eigen boetiek in Florence. Gucci's beroemde bagagestukken, variërend van elegante koffers tot grote kisten met het kenmerkende GG-monogram, komen tot leven tegen een achtergrond van gedetailleerd ontworpen miniatuurgebouwen. Deze geanimeerde scènes vertegenwoordigen belangrijke locaties in de geschiedenis van Gucci, waaronder Palazzo Gucci, gevestigd in Palazzo della Mercanzia in Florence, de boetiek in Wooster Street in New York City en de flagshipstores aan de Avenue Montaigne in Parijs en New Bond Street in Londen.

Daarnaast heeft Gucci ook samengewerkt met de Amerikaanse kunstenaar Corydon Cowansage om drie muurschilderingen te creëren tussen het plein en de Gucci-boetiek.

Harrods Loro Piana ‘Workshop of Wonders’ Credits: Harrods

Londen: Harrods overname door Loro Piana

Het luxe warenhuis Harrods in Londen wordt deze feestdagen overgenomen door Loro Piana met een elegant en magisch 'Workshop of Wonders'-concept. Dit concept viert de wereld van vezels, stoffen, iconen en symbolen van het Italiaanse modehuis ter ere van zijn 100-jarige geschiedenis en erfgoed.

De feestelijke samenwerking is een volledige overname van het warenhuis in Knightsbridge met een betoverende etalage die het verhaal van Loro Piana vertelt over de iconische Brompton Road-gevel. Kasjmiervezels worden in balen, licht als een wolk, via transportbanden vervoerd, transformeren tot stof en veranderen in een 17 meter hoge kerstboom versierd met lappen stof en feestelijke ornamenten.

Harrods Loro Piana ‘Workshop of Wonders’ Credits: Harrods

Loro Piana heeft ook de 36 etalages van het warenhuis gedecoreerd. Ze vertellen het productieproces van het merk, waarbij de zeldzaamste materialen hun weg vinden naar de fabriek in Quarona, Italië, voordat ze worden omgezet in confectiekleding en kerstcadeaus, als eerbetoon aan de ateliers, gereedschappen en meester-ambachtslieden. Elke etalage is voorzien van handgeschilderde poppen, omlijst door handgebreide, pluizige wolken die het Italiaanse vakmanschap weerspiegelen.

Het Italiaanse merk heeft ook twee pop-upstores in het warenhuis met speciale collecties van confectie-accessoires, kinderkleding, woonartikelen en feestelijke artikelen.

Harrods Loro Piana ‘Workshop of Wonders’ Credits: Harrods

Harrods Loro Piana ‘Workshop of Wonders’ Credits: Harrods

Nordstrom NYC x The Blizz on 57th Street Credits: Nordstrom by Connie Zhou

New York: Nordstrom NYC x The Blizz on 57th Street

Het vlaggenschip van Nordstrom in New York City is getransformeerd met behulp van de levensgrote opblaasbare personages van The Blizz on 57th Street, ingesproken door filmmaker en acteur John Waters en actrice Fran Drescher.

Er zijn meer dan alleen opblaasfiguren, geïnspireerd door fictieve New York City-iconen, die de buiten- en binnenkant van Nordstrom versieren. Mr. Blizz houdt toezicht bij de ingang aan 57th Street, terwijl Pigeonthia, een mystieke, waarzeggende duif, gasten inzicht geeft in hun toekomst en Wonder Ring, een verloren verlovingsring, de muntautomaten voor ringen beheerst.

Nordstrom NYC x The Blizz on 57th Street Credits: Nordstrom by Connie Zhou

Olivia Kim, senior vice president of creative merchandising bij Nordstrom, zei: "Nordstrom heeft er altijd naar gestreefd een platform voor ontdekking te zijn en we kijken ernaar uit om de feestvreugde te doordrenken met de unieke sfeer van New York en een onvergetelijke ervaring te creëren voor degenen die ons vlaggenschip deze feestdagen bezoeken. De samenwerking met dit collectief van in New York gevestigde creatievelingen en vrienden versterkt onze betrokkenheid bij deze gemeenschap."

Harvey Nichols Kerst 2024 etalages Credits: Harvey Nichols

Londen: Harvey Nichols brengt een ode aan Tim Burton

Luxe warenhuis Harvey Nichols heeft zijn kersetalages in het vlaggenschip in Knightsbridge, Londen, gewijd aan het werk van de Amerikaanse animator en filmregisseur Tim Burton.

De etalages zijn geïnspireerd door Burtons fantastische esthetiek en combineren de kenmerkende elegantie van Harvey Nichols ter ere van de samenwerking van de Britse retailer met de tentoonstelling 'The World of Tim Burton' in het Design Museum, die loopt tot 21 april 2025.

Vijf sculpturen uit Burtons privécollectie, vervaardigd op basis van zijn iconische illustraties en eerder wereldwijd tentoongesteld, staan centraal in de etalage van de winkel in Knightsbridge. Deze etalage toont een speels maar griezelig fantasiebos, compleet met rode kerstbomen en een roze lucht op de achtergrond.

Janet Wardley, hoofd visual display bij Harvey Nichols, zei in een verklaring: "Silhouetten van bomen omlijsten zowel het interieur als het exterieur en creëren een betoverend fantasiebos.

"Binnen zijn speciaal ontworpen kristallen en metalen bomen versierd met de meest begeerde geschenken van Harvey Nichols, terwijl mannequins met takachtige hoofddeksels de mooiste feestkleding van dit seizoen tonen."

Bergdorf Goodman Kerst etalages Credits: Bergdorf Goodman by Ricky Zehavi

New York: Bergdorf Goodman ‘Toast of the Town’

Voor de feestdagen van 2024 is Bergdorf Goodman in New York geïnspireerd door de energie en glamour van de stad om zijn 200-jarig bestaan te vieren in de etalages aan Fifth Avenue. Elk van de negen etalages van de dames- en herenwinkels, intern ontworpen, belicht een specifiek aspect van de blijvende erfenis van de avenue.

Van Marcus Garvey Park tot Washington Square, de groene oases worden gevierd in levendige groentinten met dieren, beelden en gebladerte, terwijl de drukte van de stad levendig wordt verlicht in de etalage gewijd aan de direct herkenbare gele taxi. De beroemde leeuwen van de New York Public Library baden in een rijke rode gloed, naast literaire iconografie. Elke etalage benadrukt ook de mode-erfenis van de winkel met stijlen van Marc Jacobs, Michael Kors, Valentino, Thom Browne, Grace Ling en Prabal Gurung.

Bergdorf Goodman Kerst etalages Credits: Bergdorf Goodman by Ricky Zehavi

Fenwick's 'De Twaalf Dagen van Kerstmis' etalage Credits: Fenwick

Newcastle: Fenwick's 'De Twaalf Dagen van Kerstmis'

Voor 2024 heeft het Britse warenhuis Fenwick zijn eigen draai gegeven aan 'De Twaalf Dagen van Kerstmis', opnieuw vormgegeven door de gevierde auteur en illustrator Chris Riddell met de hulp van het Britse familiebedrijf voor ontwerp en productie, Propability.

De etalageserie vertelt het hartverwarmende verhaal van Foggy, een vastberaden patrijs met een speciale kerstwens: de Kerstman vinden en zijn perenboom laten groeien. Beginnend in de bezemkast van de werkplaats van de Kerstman, waar onze held zijn worstelende jonge boom verzorgt, volgen bezoekers Foggy's avontuur door een reeks betoverende scènes. Het verhaal ontvouwt zich via Santa's Design Studio, waar Twee Tortelduifjes, Drie Franse Hennen en Vier Zingende Vogels hard aan het werk zijn. Vervolgens komt Foggy in de Geheime Werkplaats, waar hij vijf gouden ringen ontdekt in een oogverblindende display, voordat hij Santa's Privékantoor bereikt, gevuld met zes ganzen die eieren leggen en zeven zwanen die zwemmen.

Het verhaal eindigt wanneer de helpers van de Kerstman in actie komen - acht dienstmeisjes die melken, negen dames die dansen en tien heren die springen, helpen allemaal om Foggy's boom te laten groeien. Met een vleugje Kerstmagie, afgeleverd door elf fluitspelers en gevierd door twaalf drummers.

Fenwick's 'De Twaalf Dagen van Kerstmis' etalage Credits: Fenwick

Selfridges ‘Hoe Meer Zielen, Hoe Meer Vreugd!’ etalages Credits: Selfridges

Londen: Selfridges ‘Hoe Meer Zielen, Hoe Meer Vreugd!’

Het vlaggenschip van Selfridges aan Oxford Street in Londen viert de feestdagen met een levendige maximalistische uitstalling van "schoonheid en vreugde", geïnspireerd door de sculpturen van de Britse kunstenaar Andrew Logan en de traditie van de kerstgrot. Elke etalage is gecreëerd als een luxe "wondergrot" met Logans kunstwerken, evenals accenten van mozaïekspiegel, levendige kleuren en de maximalistische stijl waar hij om bekend staat.

Selfridges ‘Hoe Meer Zielen, Hoe Meer Vreugd!’ etalage - Charles Jeffrey Credits: Selfridges

In Duke Street interpreteert Charles Jeffrey ‘Hoe Meer Zielen, Hoe Meer Vreugd!’ met een concept van drie personages dat mythische wezens tot leven brengt, die een feestelijke mix van hedonistische chaos en schoonheid belichamen. In Orchard Street, de thuisbasis van de Selfridges Artist Windows, verkent Flaminia Veronesi fantasie, mythologieën en archetypen en creëert ze fantasierijke, magische landschappen.

Laura Weir, chief creative bij Selfridges, zei: "De feestdagen bij Selfridges zijn een tegengif voor het alledaagse; het is ons levendige crescendo naar 2024, terwijl we onze winkels transformeren tot krachtige wonderlanden.

"We hebben samengewerkt met een ongelooflijke groep kunstenaars en creatievelingen, die verschillende smaken en trends samenbrengen in een ode aan de verbeelding en een viering van maximalisme. We willen dat onze klanten deze vreugde delen en hen helpen om deze kerst helderder te leven."

Selfridges ‘Hoe Meer Zielen, Hoe Meer Vreugd!’ etalages Credits: Selfridges