Interesse in transformatie winkelvastgoed toegenomen door coronacrisis

Een winkelpand dat een andere bestemming krijgt: de afgelopen jaren gebeurt het steeds vaker. Winkelleegstand wordt hiermee bestreden en het geeft winkelstraten vaak een betere uitstraling. Uit onderzoek van vastgoedadviseur CBRE blijkt nu dat de interesse in het transformeren van winkelpanden is gestegen.

Op dit moment geeft 30 procent van alle grote en actieve winkelvastgoedbeleggers aan interesse te hebben in winkelpanden die geschikt zijn voor herontwikkeling. “Lang niet al het winkelvastgoed krijgt een andere bestemming. Met name winkelvastgoed in centrale stukken van de hoofdwinkelcentra van binnensteden, boodschappenwinkelcentra en buitenstedelijke meubelboulevards blijven aantrekkelijk,” aldus Lodewijk Buijs, Senior directeur winkelvastgoed bij CBRE in het persbericht. “Leegkomende winkels in de binnensteden worden nog steeds opnieuw verhuurd aan opkomende online retailers die een winkel willen, zelfstandige winkeliers die hun kans zien of een vestiging van winkelketens die nog wel uitbreiden.”

Winkelvastgoed wordt volgens het CBRE vaker omgezet naar woningen, zorgvastgoed of panden met een maatschappelijke functie zoals onderwijs. “Dit komt doordat de waarde van bepaald in onbruik geraakt winkelvastgoed ten opzichte van woningen of ander gebruik ver genoeg gedaald is om de investeringskosten te rechtvaardigen.”