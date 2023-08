Internationale expansie: Marimekko trekt naar Vietnam en Maleisië

Fins modemerk Marimekko zet voet op de grond van twee nieuwe markten: Vietnam en Maleisië. Het Finse modemerk gaat hiervoor een loose-franchise partnerschap aan met Jaspal Group, dat in vier Aziatische landen aanwezig is en ook merken als Diesel, Melissa en Asics vertegenwoordigt, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Dit jaar worden Marimekko-winkels geopend in winkelcentra in Vietnam en Maleisië. Om precies te zijn staan er twee winkelopeningen in Vietnam gepland in de Lotte Mall Westlake in Hanoi en in de Takashimaya mall in Ho Chi Minh City. In Maleisië strijkt Marimekko neer in de KLCC mall bij de hoogste tweelingtorens ter wereld en in The Exchange TRX mall. De twee nieuwe afzetmarkten krijgen bovendien toegang tot een webshop.

Marimekko zet zijn expansie voort in lijn met de strategieperiode tussen 2023 en 2027. Gedurende deze periode legt het Finse modemerk de focus op groei in internationale markten. Volgens Marimekko is Azië ‘het belangrijkste geografische gebied’ voor internationale groei en ziet het een groeiende vraag naar het merk in die regio. In juni maakte het Finse modemerk bekend zich te vestigen in Singapore, waar de eerste winkel in september 2023 opent. Pacific-Azië telt nu 80 Marimekko-winkels en shop-in-shops.