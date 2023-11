Introductie van de eerste AI-gebaseerde productbeschrijver op maat gemaakt voor de mode-industrie

Waar de toekomst van de lifestyle-industrie kunstmatige intelligentie ontmoet.

WAIR presenteert met trots de baanbrekende AI-gebaseerde productbeschrijver, speciaal ontwikkeld voor de dynamische lifestyle-industrie. De AI combineert de laatste ontwikkelingen van Vision AI met grote taalmodellen (LLM). Deze innovatie staat klaar om de manier waarop merken en retailers de nuances van hun producten op schaal aan klanten overbrengen te transformeren.

Merken & Retailers Versterken

In een wereld waar precisie in het uitdrukken van nuances van ontwerp, uitdrukkingen en stijl cruciaal is, komt dit hulpmiddel naar voren als een game-changer. Of het nu om mode, schoenen of accessoires gaat, merken kunnen de kracht van AI benutten om direct gedetailleerde, nauwkeurige en overtuigende productbeschrijvingen te genereren, die de essentie van elk aanbod vastleggen.

Efficiëntie Ontmoet Elegantie

Zeg maar dag tegen de arbeidsintensieve taak van het formuleren van de ideale productbeschrijving. Met de AI-expertise van WAIR wordt het hele proces van het schrijven van product omschrijvingen niet alleen vereenvoudigd, maar ook verfijnd. Elk nieuw item dat door merken en retailers wordt geïntroduceerd, kan automatisch een onderscheidende productbeschrijving ontvangen op basis van vooraf geconfigureerde merkspecifieke prompts op het platform. Producttags, titels, (meta)beschrijvingen en meer dan 120 vertalingen zijn direct beschikbaar – slechts een klik verwijderd van livegang. Allemaal met een SEO-geoptimaliseerde laag van intelligentie.

Aanpasbaar & Flexibel

Elk merk belichaamt een unieke stem en persona. WAIR's AI Product Describer, gebouwd met aanpasbaarheid als kern, stelt merken in staat hun eigen specifieke toon in beschrijvingen te brengen. Ze kunnen ervoor zorgen dat de verhaallijn trouw blijft aan hun kernidentiteit, waarbij de specifieke kenmerken of "tags" van een product worden benadrukt. Als een beschrijving aanpassingen, feedback of een speelse aanraking nodig heeft, kan het platform dat accommoderen via een chatinterface op het platform.

Ontwikkeling

Dit gaat niet alleen over automatisering; het is een paradigmaverschuiving in organisatiedenken. Dergelijke AI-innovaties markeren een overgang in hoe we werken. In dit geval voor contentproductieteams – van het zich richten op hoge kwantiteit naar het focussen op hoge kwaliteit validatie. Door 90% van de taken te automatiseren en zich te richten op het verfijnen van details, vertegenwoordigt deze evolutie een helderdere, efficiëntere toekomst voor de arbeidskrachten.

Merken en retailers die graag verandering willen leiden en hun productverhalen willen verheffen, worden uitgenodigd om dit revolutionaire hulpmiddel te ervaren – een blik in de nabije toekomst van de industrie.

Voor vragen en samenwerkingsmogelijkheden, neem contact op met het WAIR-team via de website of onderstaande contactpersonen:

