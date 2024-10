Is dit de partij achter de Shein-outlets in Nederland?

Shein-outlets in de Nederlandse winkelstraten. De laatste weken komen ze steeds vaker in het nieuws, ook door de onrust onder lokale politici van de steden waarin ze opduiken. Inmiddels wordt de naam Shein juist weer van de gevels gehaald. Daarbij wordt het steeds duidelijker welke partij achter de Shein-outlets zit.

In Arnhem moet de naam Shein van de gevel af worden gehaald en afgelopen week verdwenen ook de ‘Shein’-borden van de gevel en uit de winkel in Utrecht. Een woordvoerder van Shein meldde eerder al tegen FashionUnited dat het stappen ondernam tegen deze ongeautoriseerde winkels die pretenderen van de Chinese webgigant te zijn.

Op de winkels verschijnen nu plakkaten met ‘Brand outlet’ met daaronder een rij aan merknamen waaronder Shein. In de rij met merken is nu onder andere Kleider Mafia te vinden, wat meteen een hint is naar de eigenaar van de Shein-outlets.

Shein-outlets halen naam van de gevel

In de etalage van de winkel in Utrecht hing eerder een oproep voor sollicitanten. Zij werden opgeroepen te mailen naar een e-mailadres van I-Fashion. Wie verder in het bedrijf I-Fashion duikt ziet dat de website van het bedrijf nu leidt naar een bedrijf genaamd Kleider Mafia. Aan I-Fashion worden ook de winkelketens Scamm en Farlys gelinkt. “Hip fashion for a happy price”, zo omschrijft I-Fashion zichzelf.

“Shein producten zijn alleen beschikbaar via onze officiële website en app”, zo meldde de woordvoerder van Shein. “Elke winkel in Nederland die claimt een Shein winkel te zijn is niet geautoriseerd door Shein of gelinkt aan Shein op welke manier dan ook. We kunnen niet de authenticiteit of kwaliteit van de producten die zij aanbieden garanderen.”

Shein maakte zelf enkele jaren geleden wel haar debuut in de winkelstraat met pop-ups. Deze waren onder andere te vinden in Amsterdam en Antwerpen. Deze pop-ups fungeerden in eerste instantie als showrooms en verkochten dus geen items, ter verwarring van het publiek dat er op was afgekomen. Bezoekers konden wel items bestellen en deze thuis geleverd krijgen. Uiteindelijk paste het bij een Antwerpse pop-up het concept aan en was het wél mogelijk items te kopen in de winkel. “Van tijd tot tijd kiezen we ervoor een tijdelijke offline retail ervaring te organiseren, maar onze klanten zullen altijd hierover geïnformeerd worden door ons via onze social media kanalen.”

Het is dus niet geheel duidelijk hoe de winkels in de Nederlandse winkelstraten aan de kleding van Shein komen om in de winkels te hangen.