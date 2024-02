Is RFID de oplossing voor de hobbels bij zelfscankassa’s in de retail?

Zelfscanners in de retail verdelen de meningen, zowel onder consumenten als onder experts. De een is fan, want het vermindert het contact met winkelmedewerkers en over het algemeen gaat het sneller, de ander vindt het een bron van frustratie. Daarbij ligt winkeldiefstal op de loer bij zelfscankassa’s en volgens deskundigen is het zelfs een groeiend probleem.

Waar zelfscan vooral veel geïntroduceerd is bij food retail en sommige drogisterijen, komt het ook steeds vaker voor in modewinkels en sportretailers. Denk bijvoorbeeld aan Uniqlo en Decathlon. Bij de van oorsprong Japanse modeketen en de Franse sportretailer is het zelfs zo dat de klant de items niet meer hoeft te scannen. De klant legt de items simpelweg in een bak waardoor binnen no-time de gegevens van alle items op het scherm verschijnen. Alleen nog afrekenen en klaar.

Wel of geen zelfscan? Dankzij RFID-technologie gaat het bij Uniqlo en Decathlon soepeler

De zelfscankassa’s maken gebruik van RFID (radio frequency identification). Hierdoor hoeven klanten niet handmatig meer één voor één de streepjescode te scannen, maar scant de computer de RFID-tags wanneer de items in de bak worden geplaatst. Binnen de zelfscankassa’s zijn er RFID antennes geplaatst waardoor het zelfscannen makkelijker is, zo legt een woordvoerder van Uniqlo aan FashionUnited uit.

RFID (radio frequency identification) is een technologie waarmee objecten draadloos kunnen worden geïdentificeerd. Door middel van radiogolven wordt data overgebracht. Om het te laten werken is er een RFID-chip (in dit geval in de hangtag van kleding) en een RFID-lezer (in het kassasysteem) nodig.

Een woordvoerder van Decathlon vult aan dat de RFID-technologie niet altijd feilloos is. “Soms wordt een product niet gescand door de kassa wanneer de RFID-straling bijvoorbeeld wordt geblokkeerd door bestaande materialen. Wanneer een product niet is afgerekend, gaan de alarmpoortjes af.” Een host(ess) die bij de kassa’s is geplaatst controleert dan welk item niet is afgerekend zodat nog steeds betaald wordt.

Decathlon geeft aan dat het voorkomen van diefstal door het RFID-systeem wel is vergemakkelijkt. “In de situatie ‘ik heb twee dezelfde artikelen, maar ik scan er maar één’ valt het natuurlijk op als een klant bewust een artikel buiten de bak houdt”. De sportretailer geeft ook aan dat alle hosts en hostessen worden getraind hoe om te gaan met diefstal, ook met de kanttekening dat het dus niet altijd bewust is, mede door de mogelijkheid dat de RFID-straling geblokkeerd kan zijn.

Door het systeem wordt de wachttijd bij de kassa’s met zo’n 50 procent verminderd, zo geeft Uniqlo aan. Voor wie niet bekend is met het systeem staat er altijd een medewerker om klanten te helpen. Voor Decathlon is het zelfscansysteem ook belangrijk om ‘openheid’ te bevorderen die de winkel nastreeft, waardoor mensen makkelijk de winkel in en uit kunnen lopen.

Zelfscankassa’s bij modewinkels: De toekomst?

Hans van Tellingen, directeur bij winkelcentrum onderzoeker Strabo en in de media vaak aangehaald als retailexpert, is voorzichtig positief. “Het klinkt best handig. Dat je niet zelf elk item hoeft te scannen dat zie ik als een verbetering,” zo geeft hij aan. “Ook wordt de verantwoordelijkheid door de RFID in de bak bij de retailer gelegd en niet bij de consument die staat te scannen. De consument is dan niet meer aansprakelijk.” Ook dit ziet Van Tellingen als iets positief. “Bij andere zelfscankassa’s krijg je toch het gevoel dat je een dief bent, als je eruit wordt gehaald voor een controle. Nu ligt de aansprakelijkheid van het goed scannen van de producten bij de retailer.”

Van Tellingen haalt ook nog een goed punt aan dat technologische innovaties op de lange termijn niet altijd bij elke winkel geïmplementeerd zullen worden. Of misschien niet op de manier waarop men het nu verwacht. Zo kan het zelfcheckoutsysteem met RFID ook gebruikt worden om het leven van caissières makkelijker te maken. “Zo heb je toch nog menselijke interactie en kan iemand vragen beantwoorden wanneer nodig, maar verbetert RFID wel de efficiëntie." Hij geeft aan dat technische innovaties goed zijn, maar dus niet betekent dat ze één op één doorvertaald worden in de winkel. “Misschien wordt er wel een zachtere versie van ingevoerd, of blijft de optie altijd bestaan dat je bij een mens afrekent.”