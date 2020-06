Italiaans warenhuis Rinascente start met e-commerce

Rinascente is toch wel een van de bekendste warenhuizen uit Italië. Wie naar een van de grote steden in het land is geweest is waarschijnlijk ook wel eens een Rinascente binnengestapt. Het bedrijf verzette zich lange tijd tegen e-commerce, maar heeft nu toch een webshop gelanceerd, zo blijkt op de website van het warenhuis.

De webshop van Rinascente is op dit moment nog alleen voor inwoners van Italië, maar dat kan snel veranderen. Het bedrijf wil namelijk ook naar het buitenland gaan leveren. Rinascente staat bekend om de luxe merken in het portfolio en items van deze merken zijn dan ook te vinden in de webshop. Denk aan JW Anderson, Moschino, Isabel Marant, Courreges, Kenzo en Karl Lagerfeld.

De afgelopen tijd hebben veel retailers, groot en klein, de stap gemaakt van fysieke retail naar online retail. Vanwege de uitbraak van het coronavirus waren in veel landen de winkels voor een lange tijd gesloten. Door het openen van een webshop, of online verkoop in enige andere vorm, kon het verlies dat werd geleden enigszins gecompenseerd worden.