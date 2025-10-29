Italiaanse luxe vintageverkoper Millesime Collection landt in Amsterdam met eerste boetiek

Millesime Collection, aanbieder van pre-loved modelabels, heeft een plekje veroverd aan de Leidsestraat 64-66 in Amsterdam. De winkel is officieel geopend in oktober en beslaat drie verdiepingen met kleding van merken als Valentino en Moncler, evenals een ruim assortiment aan basics, zoals denim en sportkleding.

De keten, opgericht door Millesime Collection in 1997, verkoopt al ruim twee decennia online aan luxevintage liefhebbers wereldwijd en heeft daarnaast een boetiek in het Italiaanse Vitulazio. De Amsterdamse vestiging is de eerste fysieke uitbreiding.

Millesime Collection ontving eerder onderscheidingen zoals de Eccellenze Italiane Award (2022) en Donna Moderna Award (2019).