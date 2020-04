Itsperfect lanceert Omnichannel oplossing voor o.a. Bol.com en Miinto

Waar het Coronavirus de winkelstraten leegt, en daarmee de omzetten van fysieke winkels zwaar onder druk zet, lijken verkopen via online platforms de enige mogelijkheid voor kledingmerken om lagere omzetten te compenseren. De recente explosieve groei in online verkopen, waaronder de mode-industrie, bevestigt dit vermoeden. Itsperfect , aanbieder van innovatieve online oplossingen voor de mode-industrie, biedt uitkomst. Het bedrijf heeft de afgelopen weken een Omnichannel platform ontwikkeld, dat volledig is geïntegreerd in hun online ERP oplossing en biedt vanaf 1 mei de mogelijkheid om met een paar klikken verbinding te maken met de online sales platforms van onder andere Bol.com en Miinto.

Dit geïntegreerde Omnichannel platform biedt de mogelijkheid om per kanaal alles in kaart te brengen en tevens alle gemaakte prijsafspraken te registreren. Export van gepersonaliseerde stamdata, import van verkooporders, voorraden met elkaar synchroniseren en de uiteindelijke facturatie vindt volledig geautomatiseerd plaats. Ongeacht of u consignment of dropshipment afspraken heeft gemaakt, of als u uw voorraad op voorhand heeft verkocht.

Itsperfect is een online ERP systeem dat de mogelijkheid biedt om te verkopen via zowel online als offline kanalen. Middels de geïntegreerde B2B webshop kunnen vertegenwoordigers direct verkopen aan retailers maar kunnen retailers ook zelf voor- en direct orders plaatsen. De kassasoftware van Itsperfect stelt in staat om eigen brandstores & outlets te openen. Via de geïntegreerde B2C webshop of een gekoppelde consumenten webshop van onder andere Shopify, Magento en WooCommerce kan voorraad direct online verkocht worden. Vanaf nu komt daar met de Omnichannel ook verkoop aan marketplaces zoals Bol.com en Miinto bij.

Op 1 mei wordt het Omnichannel platform gelanceerd en de koppelingen met onder andere Zalando en Amazon volgen binnenkort. Het Itsperfect OmniChannel is volledig generiek opgezet en vergt weinig inspanning om meer vergelijkbare connecties te leggen naar andere kanalen. Op deze manier kunnen kledingmerken de collectie breed online en offline verkopen.