J.C. RAGS slaat de handen ineen met Gunter Lattke voor uitbreiding in Duitsland

J.C. RAGS, het herenkledingmerk voor mannen die stijl en inhoud waarderen, kondigt met trots een nieuw partnerschap aan met Gunter Lattke, eigenaar van Connected Brands. Gunter wordt de officiële agent van het merk in Noord- en Oost-Duitsland en zal J.C. RAGS helpen om een stevige positie in deze markt te veroveren.

Met zijn jarenlange ervaring in de mode-industrie en zijn talent voor het opbouwen van sterke merkrelaties is Gunter een ideale partner voor J.C. RAGS. Zijn bureau Connected Brands staat bekend om het creëren van authentieke klantverbindingen – een kernwaarde die ook bij J.C. RAGS centraal staat.

“Wij zijn ontzettend blij dat Gunter zich bij ons team aansluit. Zijn expertise en kennis van de Duitse markt zijn ongeëvenaard. We zijn ervan overtuigd dat hij ons zal helpen om nog meer mensen te bereiken die onze stijlvolle herenkleding weten te waarderen. Deze samenwerking is een belangrijke stap in de groei van ons merk en het delen van de waarden waar J.C. RAGS voor staat.” Frank Abbenhuis, International sales manager bij J.C. RAGS

FW25 Credits: J. C. RAGS

De samenwerking komt op een moment waarop J.C. RAGS blijft groeien en moderne mannenmode herdefinieert door tijdloze ontwerpen te combineren met een frisse, zelfverzekerde uitstraling. Dankzij de samenwerking met Gunter en Connected Brands krijgt het merk eenvoudiger toegang tot de collecties in Duitsland.

Verdere uitbreiding

Abbenhuis voegt toe: “Hoewel we al een solide aanwezigheid hebben opgebouwd in Noord- en Oost-Duitsland, zijn we nog steeds op zoek naar agenten om ons bereik verder uit te breiden naar andere regio’s van het land. Onze volgende stappen omvatten ook het onderzoeken van mogelijkheden voor groei op de bredere Europese markt.”

FW25 Credits: J. C. RAGS