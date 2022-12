Jaarrecord voor Tikkie in 2022: 5,5 miljard euro aan betalingen, vaker ook zakelijk

In 2022 werd er in totaal voor 5,5 miljard euro betaald via Tikkie. Dat is een record voor de betaalapp, zo blijkt uit een persbericht van ABN Amro. ABN Amro is de initiatiefnemer van de app, maar deze is te gebruiken door iedereen met een Nederlandse betaalrekening. Vorig jaar was de totale omvang van alle Tikkie-betalingen nog 4,2 miljard euro.

Tikkies werden vooral gebruikt om boodschappen en consumpties in cafés en restaurants te verrekenen, of bijvoorbeeld drankjes op een feestje. Met het einde van de coronamaatregelen namen die gelegenheden weer toe dit jaar.

Naast consumenten wordt Tikkie ook door bedrijven gebruikt. Inmiddels gebruiken 25.000 zakelijke klanten Tikkie, een stijging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar, zo meldt ABN Amro. Voor zakelijke gebruikers heeft de app inmiddels ook een aparte functionaliteit: Tikkie Zakelijk.