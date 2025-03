Jac Hensen verhuist in Almelo naar oud Ziengs-pand

Herenmoderetailer Jac Hensen moet in Almelo plaats maken voor zo’n vijftig appartementen en stadwoningen aan de Grotestraat en de Hagengracht. De modezaak bevindt zich tussen leegstaande panden, maar verhuist naar de hoek van de Koornmarkt en de Grotestraat, zo meldt Indebuurt.

Jac Hensen neemt het oude pand van schoenenzaak Ziengs over. Het pand stond naar verluidt twee jaar leeg. De verhuizing voor de herenmoderetailer betekent niet dat het de omgeving nog moet leren kennen, want het nieuwe pand is zo’n driehonderd meter verder dan de huidige standplaats te vinden.

Jac Hensen is opgericht in 1977 en startte met een winkel van zestig vierkante meter in Amersfoort. De herenmoderetailer hecht waarde aan ‘de beste kwaliteit kleding voor een eerlijke prijs’, zo staat op de website, en wil de klant nooit teleurstellen. “Liever vijfmaal naar het magazijn, dan éénmaal de klant teleurstellen”, zo zei de oprichter.

Jac Hensen heeft inmiddels vestigingen in Almelo, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Dordrecht, Ede, Enschede, Hengelo, Veenendaal, Zeist en Zutphen. De modezaak verkoopt kledingmerken zoals Jan Hensen (Premium), Selected Homme en Kuyichi.