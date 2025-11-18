Jack & Jones opent eerste kids-winkel in de Benelux

Deens mannenmodemerk Jack & Jones heeft het kids-concept naar België gebracht. Het tevens de eerste keer dat het concept in de Benelux te vinden is. In winkelcentrum Docks Bruxsel heeft het merk de eerste Jack & Jones Kids op in België geopend.

Dit kids-concept richt zich specifiek op kinderen tussen de 8 tot 16 jaar. Jack & Jones omschrijft de doelgroep als ‘jonge jeansfanaten’. "Met de opening van onze eerste Jack & Jones kids-store in Docks Bruxsel breiden we ons merk, dat bekend staat om z'n denim-expertise en tijdloze basics, uit naar een jonger publiek. We zien een enorm potentieel in mode voor jongens tussen 8 en 16 jaar: trendy, kwalitatieve stukken aan toegankelijke prijzen", aldus David Van Gansbeke toe, Country Retail Manager van het merk, in het statement.

Het zal niet bij deze ene kids-winkel blijven. Het komende halfjaar zullen nog vestigingen in Hasselt en Pommerloch openen. "En dit is nog maar het begin, vanaf de tweede helft van 2026 voegen we er een meisjescollectie aan toe", zo voegt Van Gansbeke toe. "Zo blijven we mode leuk, betaalbaar én inspirerend maken voor alle jonge trendsetters."