Jack Wolfskin opent in Utrecht eerste winkel in Nederland

Het Duitse Jack Wolfskin opende afgelopen week in Utrecht zijn eerste winkel in Nederland. De opening maakte onderdeel uit van de groeistrategie van het merk binnen Europa, waarbij Nederland en België als focusmarkten dienen, zo meldt Jack Wolfskin in een persbericht.

CEO Richard Collier vermeldt tevens in het persbericht dat er meer winkels verwacht kunnen worden in ‘groeimarkt’ Nederland: ‘’De Nederlandse bevolking bestaat voor een significant deel uit buitensport liefhebbers en waardeert daarnaast kwalitatief, innovatief en duurzaam design. (...) Dit is alles waar ons merk voor staat.´´

De nieuwe winkel van 170 m² omarmt de rebranding van het merk die in januari van dit jaar onder de naam ‘We Live to Discover’ al naar buiten werd gebracht door middel van een persbericht. Hiermee wilt het merk meer focus leggen op aanmoediging tot verbinding met de natuur. Ook wilden ze hun productietechnieken moderniseren om zo te komen tot ‘de hoogste standaard van technologie, ontwerp en duurzaamheid’.

In lijn met deze rebranding hoopt merk dan ook dat de nieuwe winkel een ruimte wordt waar gesprekken gevoerd kunnen worden over buitenactiviteiten en waar het besef van het belang hiervan vergroot kan worden. Zo wordt er een ruimte vrijgemaakt waar consumenten ‘connecties kunnen leggen met andere sportliefhebbers en en hun verhalen en toekomstige avonturen kunnen delen’, aldus het persbericht.

Ook is duurzaamheid in overweging genomen in het interieur van de winkel, met gebruik van stoffen gemaakt van plastic afval en paspoppen van papier-mâché en gerecycled plastic.

Beeld: Jack Wolfskin

Beeld: Jack Wolfskin