Jacquemus opent in Parijs eerste fysieke winkel

Jacquemus opent in Parijs een eerste fysieke winkel, zo meldt het merk op Instagram. Het nieuws komt nadat er recentelijk al over een eerste winkel gespeculeerd werd door verscheidene media, waaronder bijvoorbeeld Business of Fashion (BOF). De winkel opent op 27 september en is gelegen aan de avenue Montaigne in het ‘Golden Triangle’ gebied, dat bekend staat om zijn sterk vertegenwoordigde luxesegment en strekt tot aan des Champs-Elysées en de avenue George V.

Aan FashionNetwork licht Jacquemus toe dat de winkel in elk geval geopend zal blijven tot februari volgend jaar. De ligging is op nummer 58, tussen winkels van Gucci en Jil Sanders. Het pand heeft twee verdiepingen en er zullen stuks voor zowel mannen als vrouwen te verkrijgen zijn, van de AW22/23 collectie ‘Le Papier’.

De afgelopen jaren testte Jacquemus al een verscheidenheid aan fysieke retailconcepten, waaronder een samenwerking met Selfridges in London, van waaruit het winkelconcept ‘Le Blue’ voortkwam, en de bekende 24 uurs pop up ‘vending’ shop die het merk opende in Parijs.