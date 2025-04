Jako breidt verder uit met Teamshop89 in Nederland

De Duitse teamsportspecialist Jako opent samen met lokale partners een nieuwe winkel in Nederland, de Teamshop89 Drechtsteden.

Samen met Fedor van der Wolf en Robyn Geijp, een ervaren duo op het gebied van corporate teamwear textiel, is nu een winkel geopend in Alblasserdam bij Rotterdam, deelde Jako vrijdag mee. Op 125 vierkante meter is de showroom voor de teamsportcollecties en een geïntegreerde ruimte voor advies en personalisatieprocessen ondergebracht.

"Met Teamshop89 Drechtsteden hebben we een ervaren partner gewonnen die digitalisering en persoonlijk advies perfect combineert", aldus Tobias Röschl, bestuurslid Marketing & Verkoop bij Jako. "Het nieuwe aanspreekpunt in Alblasserdam is een sterk signaal voor de verdere uitbouw van ons concept in Nederland."

Er zijn momenteel ongeveer 40 Teamshop89-locaties in Europa, waarvan nu met de nieuwe winkel twee in Nederland.