Japanse supermarktketen FamilyMart opent eerste kledingwinkel in Tokio

De Japanse supermarktketen Family Mart, met landelijk meer dan 15.000 winkels, opent op 1 september 2025 zijn eerste modezaak. De winkel van 62 vierkante meter is volledig gewijd aan het ‘Convenience Wear’-segment.

De lijn is in 2016 ontwikkeld in samenwerking met ontwerper Hiromichi Ochiai, tevens oprichter van het Japanse merk Facetasm. Het concept is ‘goede materialen, goede technieken, goed design’. De lijn kent een gestage groei en omvat nu ongeveer 150 verschillende kledingstukken, waaronder bovenkleding, broeken, sokken en ondergoed.

De groeiende populariteit van de kledinglijn leidt tot een reductie van de eetgedeeltes ten gunste van winkelruimte voor kleding. De bestseller, gestreepte sokken in de Family Mart-kleuren (groen, wit en blauw), is meer dan 28 miljoen keer verkocht.

De nieuwe winkel in Tokio bevindt zich op de derde verdieping van het herontwikkelingsproject Blue Front Shibaura in de wijk Minato. Het interieur, ontworpen in samenwerking met Convenience Wear artdirector Takahiro Yasuda, presenteert de producten in een lichte en overzichtelijke omgeving.

Nieuws

Nieuwe items van Convenience Wear: UV-beschermende kleding, broeken, truien en de populaire gestreepte sokken. Beeld: Family Mart

Tegelijk met de opening van de eerste Family Mart-kledingwinkel zijn er diverse nieuwe producten, zoals een poloshirt van dik Australisch katoen. “Om de cultuur van kledingaankopen in de gemakswinkel te versterken, zijn we de uitdaging aangegaan om een poloshirt te ontwikkelen dat bij elke draagbeurt comfortabeler wordt”, aldus het bedrijf op zijn website.

Voor het eerst zijn Convenience Wear-artikelen zoals sokken, handdoeken en ondergoed ook verkrijgbaar in seizoenskleuren, ‘om het dagelijks leven van de klanten op te fleuren’, aldus de Convenience Wear-website.

Nieuw is ook ondergoed zoals beha’s en geribbelde tanktops van Amerikaans katoen, die ook als bovenkleding gedragen kunnen worden. Voortbouwend op het succes van de sokken in de Family Mart-kleuren, is er nu ook een nieuw T-shirt met lange mouwen en strepen in dezelfde kleuren.

Naast een nieuw jack met rits en een vest, richt de Convenience Wear-lijn zich ook steeds meer op UV-beschermende artikelen zoals petten, hoeden en zonnebrillen, waar veel vraag naar is.

“Voor de herfst presenteert Convenience Wear een nieuw, dik katoenen vest. We hebben ons gericht op de structuur en een vest ontwikkeld dat ‘meegroeit’, waardoor de look verandert afhankelijk van de drager. Daarnaast hebben we onze herfst-/wintercollectie ‘Reheat’ uitgebreid met een populaire versie met korte mouwen en daarmee alle artikelen vernieuwd”, aldus ontwerper Hiromichi Ochiai in een persbericht.

Samenwerkingen

Een samenwerking met de wereldberoemde fotograaf en filmregisseur Yoshiyuki Okuyama resulteert in zijn foto’s op kleding, draagtassen en notitieboekjes.

De designsamenwerking met Ochiai wordt ook voortgezet. Voor het eerst zijn de populaire jeansshorts van het merk landelijk verkrijgbaar, wat het eerste denim-item is waarvoor dit geldt. Voor veel klanten is dit een betaalbare manier om een designerstuk te dragen, want de shorts kosten omgerekend slechts zeventien euro.

Een andere samenwerking is met Kunichi Nomura’s interieurmerk Tripster. Sinds 26 september is het Pocket T-shirt verkrijgbaar. Dit T-shirt is gebaseerd op het Outer T-shirt, een kenmerkend kledingstuk uit de Convenience Wear-lijn. Het heeft een zak op de linkerborst en het Tripster-logo op de rechterzoom aan de voorkant.