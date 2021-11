JD.com lanceert one-stop shop Ochama in vier Nederlandse steden

JD.com maakt in december het debuut in de Nederlandse winkelstraat. De Chinese gigant introduceert dan namelijk de one-stop shop Ochama in vier Nederlandse steden. De nieuwe keten vestigt zich in Leiden, Rotterdam, Utrecht en Diemen, zo is te lezen op de website.

Ochama gaat producten uit diverse segmenten aanbieden, waaronder kleding. Daarnaast claimt de keten alles te bieden wat een consument nodig heeft. Boodschappen, woonaccessoires, fashion, verzorgingsproducten en speelgoed. Het doel van Ochama is om winkelen gemakkelijker, eenvoudiger en sneller te maken.

Consumenten bestellen hun producten via de webshop of app. De bestelling kan dezelfde dag nog opgehaald worden bij een van de pick up shops of worden thuis bezorgd op een moment dat schikt, aldus de website. De nieuwe keten is wel members only, waar normaal gesproken tien euro per jaar voor betaald moet worden.