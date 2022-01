JD’s Ochama maakt op 10 januari debuut in Nederlandse winkelstraat

Het debuut van Ochama, one-stop shops van Chinese gigant JD.com, is iets vertraagd. Eerder werd nog aangekondigd dat de winkels in december zouden openen, nu blijkt uit een mail aan geïnteresseerden dat de eerste twee winkels op 10 januari de deuren zullen openen.

De winkels in Leiden en Rotterdam zijn de eerste vestigingen zijn die openen. Later volgen de locaties in Utrecht en Amsterdam (Diemen). Het doel van Ochama is om winkelen gemakkelijker, eenvoudiger en sneller te maken. Het biedt onder andere kleding aan, maar ook boodschappen, woonaccessoires, verzorgingsproducten en speelgoed.

Ochama is geen normale winkel. Het is meer een afhaalpunt. Consumenten bestellen hun producten via de webshop of app. De bestelling kan dezelfde dag nog opgehaald worden bij een van de pick up shops of worden thuisbezorgd op een moment dat schikt. De nieuwe keten is wel members only, een jaarabonnement kost 10 euro.