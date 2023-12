K-WAY is klaar om de Benelux markt opnieuw te veroveren

Antwerpen, december 2023 - K-Way, een iconisch merk dat nooit stilstaat. Het merk dat voor velen gekend is dankzij de revolutionaire uitvinding van de opvouwbare en waterdichte jas, wil vanaf FW24/25 opnieuw groeien. Daarvoor heeft het z’n pijlen gericht op de Benelux markt. Met een sterke collectie en de expertise van Fashion Club 70, één van de grootste modedistributeurs in de Benelux, hoopt het merk dit waar te maken en z’n positie in de regio te versterken.

Meer dan alleen een heuptasje

K-Way vindt zichzelf steeds opnieuw uit en evolueert mee met de trends en seizoenen. Na het grote succes van de opvouwbare jas heeft K-Way zijn aanbod ontwikkeld tot een breder scala aan buitenkleding en accessoires. Denk maar aan de verschillende sub-collecties zoals L’Action, dat een breed gamma biedt aan sportkledij. Of de R&D collectie, waar innovatie en artisanale know how resulteren in creatieve kledingstukken, die recht van de runway lijken te komen. Het is vooral met deze collectie dat K-Way de voorbije jaren aan belang wint.

Iconische samenwerkingen

Voor de eindconsument van vandaag wordt het verhaal dat achter een merk schuilt steeds belangrijker. Zeker de jonge generatie aan consumenten hecht hier een grote waarde aan. Dankzij actief aan ‘co-branding’ te doen, maakt K-Way van het label een onsterfelijk verhaal. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen met modehuizen zoals Commes Des Garçon en Fendi. Het resultaat zijn luxueuze capsulecollecties die de hedendaagse modeliefhebber, maar vooral de (luxe) boetieks getriggerd houden.

K-WAY Credits: Fashion Club 70

Naast modieuze samenwerkingen zet K-Way zijn specialisatie in bij professionals werkzaam in de natuur zoals o.a. surfers en oceaanzeilers. Professionele surfer Leonardo Fioravanti en Roby D'Amico beleefden drie epische dagen tijdens een surftrip in de Middellandse Zee, uitgerust in K-Way. Ook in de zeilwereld maakt K-Way indruk, zoals blijkt uit de samenwerking met oceaanzeiler Ambrogio Beccaria en zijn team aan boord van zeilboot "Alla Grande - Pirelli". Deze innovatieve samenwerkingen laten zien hoe K-Way zijn functionaliteit inzet waar het echt nodig is, in het veld.

Fashion Club 70

In België en Luxemburg wordt K-Way verdeeld door Fashion Club 70. Het Belgische modebedrijf zet zich voortdurend in om een diverse merkenmix te ontwikkelen. Naast K-Way maken nu ook Napapijri en Philippe Model deel uit van het portfolio. Bovendien verwelkomt Fashion Club 70 twee oude bekenden terug, namelijk Coach en Kate Spade.

K-Way zal aanwezig zijn op de Pitti Uomo van 9 tot 12 december in Firenze.

Interesse in de collectie van K-Way?

Belux: Yoko.mottie@fashionclub70.be

Nederland: info@market-benelux.com