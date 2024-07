K-way opent eerste winkel aan zee in Knokke

K-Way kondigt met veel plezier de feestelijke opening aan van haar nieuwe monobrand store in Knokke, gelegen aan de Kustlaan 67. Deze luxueuze badplaats is de perfecte setting voor K-Way's eerste winkel aan de Belgische kust. Deze luxueuze badplaats is de perfecte setting voor K-Way's eerste winkel aan de Belgische kust en markeert een nieuw hoofdstuk in de evolutie van het merk als high-end lifestylebestemming.

K-Way in Knokke Credits: K-Way, Dirk Alexander

De nieuwe K-Way winkel brengt een levendig, eigentijds winkelconcept naar Knokke. Het ontwerp is een eerbetoon aan de iconische en tijdloze Le Vrai jassen, met een mix van kleurrijke materialen en verlichting. Bij de lancering van de winkel wordt de FW24-collectie getoond, met een verscheidenheid aan heren-, dames- en kinderkleding. Van de klassieke Le Vrai jassen tot vederlichte pufferjassen, waterdichte jassen met imitatiebont en chique accessoires om elk weer in stijl te trotseren.

Credits: K-way, Dirk Alexander

Om de opening van de winkel te vieren, nodigt K-Way haar fans uit voor een exclusief feest op 2 augustus tijdens de Nacht Van 't Zoute. Verwacht onder andere kleurrijke catering en indrukwekkende DJ's, dit belooft een niet te missen evenement te worden voor de gasten. Stap de nieuwe winkel binnen en dompel jezelf onder in een wereld van stijl en functionaliteit.