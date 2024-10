KAAI opent pop-up shop bij Ludwig Beck in München

KAAI zet een nieuwe stap op de Duitse markt. Vanaf volgende week is het Belgische tassenmerk tijdelijk verkrijgbaar bij Ludwig Beck in München. Na Breuninger in Stuttgart zal het Antwerpse label van 21 oktober tot 2 november 2024 te zien zijn in Ludwig Beck in München. De twee founders van KAAI zijn verheugd om op deze manier verder kennis te maken met de Duitse klanten.

“De positieve respons van Duitse vrouwen op ons merk motiveerde ons om deze beslissing te nemen. Met Ludwig Beck vertrouwen we op een gerenommeerde naam op een sterke locatie. Hierdoor kunnen we het koopgedrag van onze Duitse buren beter begrijpen,” zegt KAAI medeoprichter Helga Meersmans.

Credits: KAAI

“Na twee jaar bouwen aan onze online aanwezigheid, kunnen we KAAI nu tot leven brengen. Het aanraken en voelen van een tas is essentieel - uiteindelijk is het een investering waar je zeker van wilt zijn,” zegt KAAI medeoprichter Ine Verhaert.

KAAI Bags werd in 2017 in Antwerpen opgericht door Ine Verhaert en Helga Meersmans toen ze tevergeefs op zoek waren naar de perfecte zakelijke tas. De stijlvolle tassencreaties combineren design en functie; het leder is UV-, water- en krasbestendig en de efficiënt ingedeelde binnenkant zorgt voor een perfecte organisatie.