‘Kabinet denkt na over schrappen koopavonden en -zondagen’

Nu de besmettingen zo’n anderhalve week na de nieuwe maatregelen nog steeds oplopen, wordt er in de media alweer gehint op nieuwe maatregelen. Haagse bronnen melden tegen de NOS dat het kabinet nadenkt over het schrappen van koopavonden en mogelijk ook koopzondagen.

Het doel hiervan is dat het ‘s avonds stiller wordt op straat. In het kader daarvan zou ook de horeca eerder sluiten. Het schrappen van de koopzondag heeft dan weer als doel het rustiger te maken als de meeste mensen vrij zijn. Hoogstwaarschijnlijk is er begin volgende week weer een nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Brancheorganisatie INretail reageert meteen officieel met een statement. “INretail is verontrust over mogelijke beperking van de openingstijden. In het wankele evenwicht van zorg voor de gezondheid en het zoveel mogelijk door laten draaien van de maatschappij, heeft het schrappen van koopavonden en koopzondagen een compleet averechts effect. De retail adviseert juist ruimere openingstijden voor meer spreiding van klanten.” INretail pleit dat met de ruimere openingstijden de retailer een veilige winkelomgeving behoudt voor klanten en medewerkers.