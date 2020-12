Kabinet komt met nieuwe coronacampagne voor de Kerstdagen

De Rijksoverheid gaat speciale kerstcommercials uitzending op tv, dat meldt de NOS in een nieuwsbericht. Hiermee willen ze aan Nederlanders benadrukken dat het nog steeds erg belangrijk is om drukte te mijden en afstand te houden, ook tijdens de feestdagen.

Premier Rutte kondigde woensdag in de Tweede Kamer al aan dat het kabinet mensen zoveel mogelijk zal ontmoedigen om kerstinkopen te doen in fysieke winkels. Er is een mogelijkheid dat het kabinet nog voor de Kerst strengere maatregelen zal aankondigen, maar hierbij zullen de Kerstdagen wel ontzien worden.

In de spotjes worden mensen opgeroepen om doelgericht en alleen hun kerstinkopen te doen, om winkels dicht bij huis te bezoeken en alleen te winkelen op doordeweekse dagen, aldus de Nos. De coronakerstcommercials zijn onderdeel van de ‘Alleen Samen’-campagne, waarmee het kabinet aandacht vraagt voor de coronamaatregelen, aldus NOS.