‘Kabinet overweegt inperken parkeertijd bij winkelcentra om drukte te bedwingen’

Het inperken van de parkeertijd bij winkelcentra is een van de opties die het kabinet overweegt om drukte tegen te gaan, zo meldt de NOS. Op dit moment laat het kabinet juristen bekijken of de parkeertijden kunnen worden ingekort.

Het achterliggende idee is dat als mensen nog maar twee of drie uur mogen parkeren, de drukte voor een deel kan worden tegengegaan. Ook kijkt het kabinet of parkeergarages tijdelijk dicht kunnen. Met de beperking wil het kabinet vooral dagjesmensen ontmoedigen.

De directe aanleiding om na te denken over de mogelijkheid van het inperken is de grote drukte die afgelopen weekend in diverse steden is ontstaan door het Black Friday-weekend waarbij grote kortingen worden gegeven. Winkels in onder andere Rotterdam gingen eerder dicht vanwege de drukte en in Amsterdam werd er eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat en op de Nieuwendijk.