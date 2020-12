‘Kabinet overweegt sluiting niet-essentiële winkels'

Maandag gaat het kabinet knopen doorhakken over nieuwe en strengere coronamaatregelen. Een sluiting van de niet-essentiële winkels ligt voor het eerst op tafel, zo melden diverse nieuwsplatform zoals NOS.

Ook dit weekend was het in diverse steden weer te druk. Zo werd in Den Haag opgeroepen om niet meer naar de binnenstad te komen. Tijdens het weekend van 27 november, het Black Friday-weekend, was het ook druk in meerdere steden van Nederland en werden de winkels zelfs eerder gesloten. Het RIVM ziet een mogelijk verband tussen de hoge aantallen nieuwe besmettingen en de drukte in de winkelstraat van dat weekend.

Brancheorganisatie INretail reageert in een persbericht over de mogelijke sluiting van de winkels. INretail pleit voor het aanhouden van de lokale aanpak voor veilig winkelen. “Bij een totale sluiting leg je de economie bijna helemaal plat. Ook leveranciers kunnen dan niets meer doen. Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zouden komen te zitten. Er is een intelligentere aanpak nodig dan een totale lock down,” aldus de organisatie. “Consumenten willen kerstaankopen doen en het online kanaal is al overbelast. Het landelijke beeld is rustigere winkelstraten dan normaal. Lokaal ingrijpen bij drukte werkt nu goed en moeten we blijven doen. We kennen 2.500 winkelgebieden in ons land en in 99 procent van de gevallen gaat het daar prima. Sluiting van alle non-food winkels in ons land is niet de oplossing van het probleem.”

Naar verwachting zal op maandagavond een persconferentie volgen waarin nieuwe maatregelen worden toegelicht.