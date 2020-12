Kabinet scherpt regels winkels aan - alleen open bij 70 procent omzet uit essentiële producten

De regels voor winkels worden in Nederland toch nog aangescherpt. In eerste instantie mochten winkels die 30 procent omzet haalden uit essentiële producten gedeeltelijk open, maar hier komt het kabinet op terug. Alleen winkels die minstens 70 procent uit essentiële producten halen mogen geopend blijven.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken hebben dit bekend gemaakt in een brief aan de detailhandel. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bredere winkels die een aparte afdeling hebben voor levensmiddelen. Die afdeling moet dan wel een eigen ingang hebben om open te mogen.

De aanscherping betekent dat Action, Hema en Wibra de deuren weer moeten sluiten. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukte eerder op woensdag nog dat het nu niet het moment is de randen van de regels op te zoeken, verwijzend naar de winkelketens die alsnog de deur hadden geopend ondanks de aangekondigde sluiting van niet-essentiële winkels.

Hema CEO Tjeerd Tegen reageert in een persbericht op de aanscherping: "Het is jammer dat de eerder gemaakte heldere afspraken die konden leiden tot een bijdrage van HEMA aan de spreiding van het winkelbezoek niet gerealiseerd kon worden. Tegelijkertijd vraagt deze tijd om flexibiliteit en verdraagzaamheid. Dat geldt ook voor ons. Als dat betekent dat wij onze deuren moeten sluiten om de gezondheid te waarborgen, dan doen we dat.”

Brancheorganisatie INretail reageert in een persbericht positief op het feit dat de overheid in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid heeft verschaft over de regels voor winkels. Daarbij roept de organisatie opnieuw op om ook de detailhandel toe te laten een click&collect of afhaalservice aan te mogen bieden. Dit is op dit moment alleen mogelijk bij doe-het-zelf-zaken.