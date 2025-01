Kabinet wil ‘betaal later’ optie in fysieke winkels tegenhouden

Het kabinet uit in een brief zorgen over de ‘buy now, pay later’ (BNPL) betaalmethode die uitgerold wordt in sommige fysieke winkels. Het kabinet roept dan ook alle betrokken partijen op af te zien van het aanbieden van deze betaaloptie, uit vrees voor problematische schulden bij consumenten.

Het fenomeen van ‘buy now, pay later’ is met aanbieders zoals Klarna en Adyen in de e-commerce heel normaal geworden. Veel consumenten willen eerst het item fysiek in handen hebben voordat ze een betaling doen. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat deze betaalopties bij online shops kan leiden tot diverse schulden. Het kabinet is dan ook bezorgd over de risico’s voor kwetsbare groepen wanneer BNPL in fysieke winkels wordt geïmplementeerd.

De detailhandelssector heeft zelf ook al zorgen geuit over de mogelijke implementatie van ‘buy now, pay later’ in fysieke winkels. “Zij zien achteraf betalen in de huidige vorm als een slechte ontwikkeling voor zowel de consument als de winkelier, omdat het te vaak onderdeel is van schuldenproblematiek”, aldus de brief.

In 2026 gaat er strengere Europese regels in waaraan de aanbieders van BNPL zich moeten houden. Omdat deze regels al op korte termijn ingaan, wil het kabinet nu geen landelijk verbod invoeren. Wel wil het kabinet een verplichte leeftijdscontrole bij BNPL, zowel online als in fysieke winkels.