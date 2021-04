Kabinet wil mogelijk pas vanaf half mei versoepelen

In de media verschenen vandaag verschillende berichten over versoepelingen die mogelijk pas plaats zouden vinden vanaf half mei 2021. Brancheorganisatie INretail noemt dit volstrekt onacceptabel van het demissionair kabinet, zo staat in het persbericht.

“Als in België op 26 april jl. winkels weer normaal open gaan, is dat met de voorjaarsvakantie op komst vragen om trammelant. De maatschappelijke onrust is al groot. Rutte moet koers houden en zich richten op wat 28 april wél mogelijk is, zoals een normale winkelopenstelling voor non-foodwinkels”, aldus INretail in het persbericht.

Ondernemers willen perspectief horen, wat toegezegd is tijdens de laatste persconferentie en in het openingsplan. Echter stelt het kabinet drie dagen na de persconferentie een discussie aan. INretail wil dat het kabinet met de dag gaat leven: “Massa’s ondernemers staan met de rug tegen de muur en hun enige perspectief op een andere situatie ligt in handen van het demissionaire kabinet. Dat besef moet landen en daarom mag het economische belang niet totaal ondergeschikt gemaakt worden”, aldus INretail in het persbericht.