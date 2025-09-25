Kalverstraat symbolisch omgedoopt tot ‘LageLonenlaan’ door FNV en Schone Kleren Campagne

Vakbond FNV en de Schone Kleren Campagne (SKC) hebben donderdag 25 september de Amsterdamse Kalverstraat tijdelijk omgedoopt tot ‘LageLonenlaan’. Met de actie willen de organisaties aandacht vragen voor uitbuiting in de kledingketen, van fabrieksarbeiders in landen als Bangladesh tot winkelpersoneel in Nederland.

De actie valt samen met de voorbereidingen voor nieuwe cao-onderhandelingen in de Nederlandse retailsector. Volgens FNV werken tienduizenden mensen in de detailhandel voor het minimumloon of slechts iets daarboven, wat volgens de Europese norm onvoldoende is om van rond te komen. Ook aan de productiezijde is de situatie nijpend. In landen als Bangladesh en Turkije verdienen kledingarbeiders vaak slechts een derde van een leefbaar loon, wat leidt tot extreem lange werkdagen en structurele armoede. “Nog altijd betaalt 97,3 procent van de merken géén leefbaar loon,” stellen FNV en de Schone Kleren Campagne in een persbericht.

De organisaties eisen dat modebedrijven verantwoordelijkheid nemen en een leefbaar loon garanderen in de volledige keten. “Van de naaisters in Dhaka tot het winkelpersoneel in Amsterdam,” aldus de gezamenlijke oproep.

De actie vond plaats op de Internationale Dag van Leefbaar Loon (25 september), een jaarlijkse campagne van de Schone Kleren Campagne. Deze dag onderstreept volgens de organisatie het recht van arbeiders wereldwijd op een loon waarmee zij en hun gezinnen kunnen voorzien in hun levensonderhoud, een recht dat wordt erkend door de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.