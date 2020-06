Kanye West en Gap gaan tienjarig samenwerkingsverband aan: Yeezy Gap

Yeezy, het merk van ontwerper en hiphopper Kanye West, en de Amerikaanse modeketen Gap slaan de handen ineen. Het resultaat: Yeezy Gap, een kledinglijn ontworpen door West voor Gap, zo meldt de modeketen in een persbericht. De twee partijen tekenden vrijdag een samenwerkingsovereenkomst voor de loop van tien jaar, met de mogelijkheid tot vijf jaar verlenging.

De eerste collectie van de samenwerking zal begin 2021 worden gelanceerd, in Gap-winkels en op de webshop van de keten. West zal voor Gap een lijn ‘moderne basics voor mannen, vrouwen en kinderen’ ontwerpen, op een ‘toegankelijk prijsniveau’, zo is in het persbericht te lezen.

Volgens Gap is met de komst van West ‘het cirkeltje rond’: West werkte als tiener al in een Gap-winkel, in zijn thuisstad Chicago. In de afgelopen decennia behaalde hij grote successen als hiphopper en hoofdontwerper van zijn eigen merk Yeezy. West maakte in die periode meermaals duidelijk dat hij graag weer voor Gap wilde werken: zo zei hij in 2015 tegenover The Cut dat hij ‘de Steve Jobs van Gap’ wilde worden. Nu keert West daadwerkelijk terug bij de modeketen.

“We zijn verheugd Kanye weer te verwelkomen bij de Gap-familie als creatief visionair,” aldus Mark Breitbard, CEO bij Gap. Gezamenlijk kunnen de merken ‘bouwen op de esthetiek en het succes van het Yeezy-merk, en een next-level retailpartnerschap ontwikkelen’, volgens Breitbard.

De creatieve visie van West zal ook worden toegepast op de winkels en digitale kanalen van Gap, zo is in het persbericht te lezen. De winkel in Chicago zou als eerst aan de beurt kunnen zijn: internationale media, waaronder Hypebeast, melden dat de winkel sinds een paar dagen gehuld is in een groot wit doek met daarop uitvergrote handgeschreven tekst van West: ‘Hey Chicago it’s me / this is the Gap store / I used to shop at when / I would drive my Nissan / from the southside / so blessed / I thank god and I am / so humbled at the / opportunity to serve”.

Zowel Gap en Yeezy zullen profiteren van de samenwerking, zo wordt in het persbericht benadrukt. De samenwerking zal de groei en het bereik van Yeezy bevorderen. Ook zal Yeezy royalties ontvangen uit de samenwerking, evenals een mogelijk aandeel van de gegenereerde omzet. Gap kan leunen op de populariteit van Yeezy in de afgelopen jaren. Ter illustratie: in april bleek Yeezy zo’n 2,9 miljard dollar (omgerekend 2,57 miljard euro) waard te zijn.

Gap is de grootste gespecialiseerde detailhandelaar in de Verenigde Staten. Met 3.723 winkels wereldwijd is het de op twee na grootste modegroep in totale internationale vestigingen, na Inditex Group en H&M.