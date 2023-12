Karremans Mode na 90 jaar dicht: 'verstandige keuze’

Kledingzaak Karremans Mode in Oudenbosch sluit volgend jaar haar deuren, laten ze aan AD weten. Eigenaresse Wilma Thieme (69) en haar echtgenoot Piet (73) gaan met pensioen. “We hebben al met al een superleuke tijd gehad, maar we hebben lang genoeg gewerkt.”

Karremans Mode laat een roemrijke geschiedenis achter. De opa van Wilma begon in 1934 zijn eigen zaak voor heren- en jongenskleding. Kees, de vader van Wilma, hielp mee. De zaak groeide in de jaren 60 exceptioneel en maakte ruimte voor dameskleding. Toen in 1992 de vraag kwam wie het bedrijf over zou nemen, schromen Wilma en Piet geen moment. Ze laten beiden hun baan bij een school in Noord-Holland achter om in de winkel te werken. Tweeëndertig jaar met plezier.

“Dit is geen normale winkel”, legt Piet uit aan het AD. De winkel heeft een persoonlijke aanpak. Generatie na generatie is hier komen winkelen. De klantenkring is hecht. “Als het alleen om het verkopen ging, dan had ik er waarschijnlijk niets aan gevonden,” vult hij aan.

Aan alle goeds komt een eind. Wilma Thieme noemt het besluit om de winkel te sluiten daarom een “verstandige keuze”. De kinderen van het paar willen het bedrijf niet overnemen, dus nadert het einde van Karremans Mode. Tweeëndertig jaar hebben ze aan het roer gestaan. Een lange tijd die - omdat ze het vol passie doen - voorbij is gevlogen.

Wilma en Piet gaan volgend jaar met pensioen en sluiten op 31 maart 2024 de deuren van Karremans Mode.