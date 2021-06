‘Karton tekort dreigt door explosie webwinkels’

Door de populariteit van online winkelen, ontstaat er krapte op de kartonmarkt, zo luidt berichtgeving van het Financieel Dagblad. De prijzen voor karton en andere verpakkingsmaterialen stijgen snel: zo’n 30 tot en met 65 procent.

Tijdens de coronacrisis lag de inzameling van oud papier grotendeels stil vanwege het mogelijke besmettingsgevaar, zo is te lezen. Het aanbod kon niet op tegen de hoge internetverkopen, omdat zelfs een pen in een kartonnen doosje wordt geleverd, vertelt papierexpert en uitgever Henk Meinen aan FD. PostNL zag de kartonprijs dit jaar al 30 procent toenemen. Dat komt vooral door de groei van e-commerce. Daardoor lopen de levertijden op van twee tot vijftien weken, zo is te lezen.

Ook webwinkelbranche is niet blij met de prijsstijgingen, zo staat in de berichtgeving. Benjamin Derksen, directeur van webwinkel Frank, vertelt aan FD wekelijks mails van leveranciers te krijgen die de prijzen verhogen. Derksen merkt zelf ook dat karton duurder is. De hogere prijzen zijn echter wel gunstig voor recyclebedrijven. Zij kunnen de omzet een boost geven.