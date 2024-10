Kassl Editions opent pop-up in Amsterdam

Modemerk Kassl Editions opent samen met Zweeds merk Tretorn een pop-up in Amsterdam. In de tijdelijke winkel aan de Van Baerlestraat zal de capsulecollectie van beide merken te vinden zijn, aldus een persbericht.

De twee merken hebben samen rubberen schoenen en laarzen ontworpen. In totaal zijn er vijf stijlen binnen de capsulecollectie. “De collectie omvat KASSL Editions' unieke twist op de iconische, waterdichte, silhouetten van Tretorn’s rubberen schoenen, waaronder een hoge laars en twee enkellaarzen (met optionele gaiter), evenals een nieuwe en exclusieve klomp en loafer”, aldus het bericht. De prijzen liggen tussen de 140 en 250 euro.

"Bij Kassl Editions staat het combineren van functionaliteit met schoonheid altijd centraal in wat we doen”, aldus Ilse Cornelissens, mede-oprichter van Kassl Editions in het persbericht. “In Tretorn hebben we een partner gevonden die niet alleen die visie deelt, maar ons ook helpt dit naar een hoger niveau te tillen. We zijn Tretorn dankbaar voor hun samenwerking in het creëren van een collectie die functionaliteit belichaamt zonder in te boeten aan de verfijnde esthetiek waarvoor we bekend staan. Samen hebben we een collectie gecreëerd die onze gedeelde waarden met precisie en doelgerichtheid weerspiegelt."