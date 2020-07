Keijzer: ‘Online kopen en verkopen moet meer lijken op fysiek winkelen’

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat wil dat online platforms meer verantwoordelijkheden gaan dragen richting de consument. Dit schrijft zij in een Kamerbrief.

Verantwoordelijkheid rondom consumentenrechten en productveiligheid ligt nu vaak nog uitsluitend of grotendeels bij de aanbieder van producten of diensten op een platform. Nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat ook de platforms verantwoordelijkheid hiervoor krijgen. Keijzer wil dit niet alleen zien voor Nederlandse platforms, maar ook bij platforms binnen de EU en platforms van buiten de EU die zich wel op deze markt storten. “Op die manier ontstaat er een gelijk speelveld,” aldus het bericht. Het uitgangspunt bij de regels zou moeten volgens de staatssecretaris moeten zijn: ‘Hoe groter de betrokkenheid van het platform bij de transactie, hoe groter de verantwoordelijkheid’

“Het kopen en verkopen via een online platform moet qua consumentenrechten en productveiligheid meer gaan lijken op het winkelen in bijvoorbeeld een supermarkt. De winkel haalt actief de rotte appels uit het schap en geeft een klant geld terug als een verpakking kapot gaat of haalt een onveilig product uit de winkel. Wat voor consumenten in de fysieke wereld geldt, moet ook online gaan gelden,” aldus Keijzer. “Ik constateer dat het vaak onduidelijk is waar je als consument terecht kunt bij problemen. En dat dat ook nog eens verschilt per platform. Ik ken diverse goede voorbeelden op consumentengebied bij Nederlandse platforms, maar andere verschuilen zich volledig achter de aanbieder. Die geeft vervolgens niet altijd thuis waardoor je als consument tussen wal en schip valt. Het wordt tijd om dit op te lossen en duidelijkere verantwoordelijkheden van de verschillende spelers vast te leggen.”