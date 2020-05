Kiabi start in België met ‘Voetgangers Drive’ voor contactloos afhalen van bestellingen

België krijgt van Franse kledingketen Kiabi de primeur. In het land wordt namelijk een ‘voetgangers drive’ geïntroduceerd waardoor klanten hun online bestelling contactloos kunnen afhalen binnen 24 uur. De retailer wil de voetgangers drive internationaal uitrollen als flexibele oplossing voor ‘de business van morgen’, aldus het persbericht.

De voetgangers drive maakt het mogelijk voor klanten om hun bestelling uit de e-shop af te halen in de winkel zonder in contact te komen met personeel of winkelbezoekers, zonder extra kosten en wachttijd. De service wordt uitgerold in de zes winkels van Kiabi in België. Bestellingen die voor acht uur ‘s avonds worden geplaatst via de webwinkel kunnen de volgende ochtend al worden opgehaald in de winkel. Voor het afhalen van bestellingen is een speciale zone ingericht.

Jérôme Calonne, CEO van KIABI België, in het persbericht: “Sinds het begin van de coronacrisis is het onze missie om, meer dan ooit, gezinnen klantgericht te helpen. Daarbij gaven we prioriteit aan bestellingen van aanstaande moeders. Intussen is onze e-shop opnieuw open voor alle collecties – dames, heren, kinderen en baby’s. Om alles veilig én vlot te laten verlopen, hebben we een flexibele oplossing bedacht, de voetgangers drive. Zo kunnen klanten hun bestelling sneller afhalen zonder fysiek contact. In combinatie met de e-reservering – waarbij klanten artikelen in de e-shop kunnen reserveren zonder ervoor te betalen – biedt KIABI België een praktische service om snel en veilig te winkelen voor het hele gezin. Want met de zomer in zicht geven gezinnen aan dat ze graag hun garderobe willen aanvullen of vernieuwen.”