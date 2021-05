Kijken: A.P.C. opent winkel in Amsterdam

Het Parijse modelabel, Atelier de Production et de Création, heeft zijn eerste winkel in Nederland geopend op de Elandsgracht te Amsterdam, zo luidt het persbericht van het modemerk. A.P.C. staat bekend om zijn minimalistische ontwerpen en werkt samen met de Menno en Myrthe van Meurs, eigenaren van conceptstore Tenue de Nîmes.

A.P.C. Amsterdam biedt ready-to-wear collecties aan. Evenals ontwerpen van de meest recente samenwerking met Sacai en een gelimiteerd aantal vintage-jeans uit het Butler-programma- het denim recycling initiatief, zo is te lezen.

Voor de inrichting van de Amsterdamse winkel, werkte het modelabel opnieuw samen met Laurent Deroo Architect. De ontwerper werkt al meer dan 15 jaar samen met A.P.C. en heeft zo ook de winkels in Los Angeles, New York, Kyoto, London en Seoul ingericht, zo staat in het persbericht. Het uiterlijk van de winkel zou de identiteit van het merk nabootsen. De essentie zou liggen op de ruimte die op een speelse manier wordt neergezet door het gebruik van weinig materialen. Daarnaast is de winkel in twee symmetrische delen gesplitst: de beige kant voor dames en de blauwgrijze kant voor heren.

Jean Touitou, eigenaar van het modemerk, in het persbericht: “Ik heb zin om mijn allereerst Nederlandse winkel te openen en via deze manier te contacten met onze klanten hier. Ik ben nog nooit in Amsterdam geweest, maar nu heb ik natuurlijk wel een heel goede reden.”

Beeld: A.P.C.

credit: Bron: A.P.C.