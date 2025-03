Kijken: Ballpark opent tweede winkel in jaar tijd

Mannenmoderetailer Ballpark slaat de vleugels uit. Amper een jaar na de opening van de winkel in Weesp, heeft het bedrijf nu ook een winkel in Utrecht.

Het pand in Utrecht heeft enkele bijzondere elementen zoals een antieke trap en handgeschilderd behang, dat is aangebracht door de antiquair die in de jaren ‘70 van de vorige eeuw in het pand gevestigd was. De marmeren vloer werd beplakt met sportstrepen die verwijzen naar het ‘speelveld’ van Ballpark. De meubels in de winkels zijn een combinatie van nieuw en vintage.

Ballpark biedt een assortiment aan van onder andere Sebago, Filson, Drake’s Shatsu en J.C. Rags. De winkel telt 90 vierkante meter aan winkeloppervlak.

“De ambitie voor het Ballpark-concept gaat verder dan alleen een winkel in Weesp, maar om binnen een jaar een tweede winkel te openen in het centrum van een grote stad lag niet per se in de planning,” aldus Menco Nieuwenhuis in het persbericht. De winkel in Utrecht wordt gerund door Nieuwenhuis samen met Derk van der Linden.

De nieuwe Ballpark winkel in Utrecht. Credits: Ballpark

De antieke trap in het pand. Credits: Ballpark

Credits: Ballpark

Credits: Ballpark