Kijken: Belgisch modemerk Mayerline opent ‘fygitale’ flagshipstore in Antwerpen

Het Belgische modemerk Mayerline opende 18 oktober 2022 haar ‘fygitale’ flagshipstore in Antwerpen. De flagshipstore brengt een nieuw winkelconcept met zich mee: een fysiek winkelpunt met een fygitale winkelervaring, zo staat in het persbericht.

De winkel is voorzien van levensgrote beeldschermen waarop digitale catwalks, inspiratiefilms en video’s over hoe de collectie gemaakt wordt in de ateliers te zien zijn, zo is te lezen. De etalages bevatten QR-codes die het voorbijgangers mogelijk maken de collectie online te kunnen raadplegen. Verder zijn er in de winkel tablets te vinden met shop-the-look opties en andere digitale services zoals ‘pick-up’ en ‘delivery from store to home’ of ‘check and reserve’.

Katrien de Cannière, marketing manager bij Mayerline, in het persbericht over het nieuwe concept: “We hebben ontzettend geïnvesteerd in omnichannelservices die bedacht zijn vanuit diverse invalshoeken van de klant. In Antwerpen komt dat samen in een winkelbeleving die een natuurlijke blend van dat alles is. Hoeveel technische kennis en digitale gadgets we ook hebben; voor ons is het belangrijk dat, dat op een bijna onzichtbare, vanzelfsprekende manier samenkomt in een omgeving waar het als consument aangenaam toeven is.”

De flagshipstore is te vinden aan de Huidevettersstraat 29 te Antwerpen. Het damesmodemerk omschrijft zich als een merk dat een evenwicht biedt tussen actuele modetrends en comfort. Het merk verkoopt kleding tussen maten 36 en 50.

De flagshipstore in Antwerpen. Beeld: Mayerline

