Kijken: Burberry onthult nieuw winkelconcept

Met de opening van Burberry’s nieuwe flagship store in Londen onthult het luxe modemerk tevens het nieuwe winkelconcept, zo staat in het persbericht. Het nieuwe winkelconcept wordt omschreven als ‘authentiek, gewaagd en sublime met een creatieve kern’.

Het nieuwe winkelconcept is ontworpen in samenwerking met de beroemde architect Vincenzo De Dotiis, zo is te lezen. De winkel beschikt over displayarmaturen en plinten die zijn gemaakt in verschillende texturen, zoals beton en keramiek, en bevat hoogglansafwerkingen. De kernkleuren van de Burberryruit - beige, rood, zwart en wit - zijn door heel de winkel subtiel aangebracht. Daarnaast wordt het iconische patroon opnieuw uitgevonden en in de spiegelende zones van het rasterplafond toegevoegd.

De nieuwe flagshipstore in Londen heeft de volgende indeling: de begane grond is een lichte ruimte die fungeert als een lichte galerij waar de nieuwe collecties worden vertoond. De eerste verdieping is ingericht voor dames waarbij de witte glans van het plafond verzacht wordt door het beige tapijt. De tweede verdieping is gewijd aan de herencollectie. Deze verdieping bevat op maat gemaakte meubels en armaturen die de nadruk leggen op de asymmetrie van de ruimte.

Op de begane grond wordt de nieuwe collectie van Burberry gepresenteerd. Credit: Burberry newsroom

Op de eerste verdieping is de damescollectie te vinden. Credit: Burberry newsroom