Kijken: Conceptstore X Bank verhuist naar begane grond in Kas Bank

Foto: X Bank

Conceptstore X Bank heropent vandaag de deuren voor winkelen op afspraak, meldt X Bank in een persbericht. De conceptstore in Amsterdam is verhuisd naar de begane grond, waardoor de winkel toegankelijker is geworden. Consumenten kunnen een afspraak maken om één uur privé te winkelen.

X Bank is naar eigen zeggen een van de grootste conceptstores in Europa. De conceptstore in Amsterdam heeft een winkeloppervlakte van 700 vierkante meter waar mode-items van verschillende Nederlandse designers te vinden zijn.

De conceptstore is gevestigd in de monumentale Kas Bank op de Spuistraat in Amsterdam, waar 180 Nederlandse labels verkrijgbaar zijn. X Bank dient als winkel, tentoonstellingsruimte, galerie en ontmoetingsplaats voor iedereen met interesse voor toonaangevende mode, design en kunst, zo is te lezen.

Foto: X Bank